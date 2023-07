I pompieri utilizzano 'l'acqua bagnata' per spegnere gli incendi, ecco di che si tratta

Combattere gli incendi non è sicuramente facile. Da una parte la forza più pura della natura che divora tutto quello che incontra, da una parte uno dei tanti animali che popolano la Terra, l'uomo. Quest'ultimo, tuttavia, ha dalla sua un'altra meraviglia del creato, la mente, che ha usato per creare strumenti utili per sopperire le fiamme.

Tra questi, abbiamo l'acqua bagnata. Sì, avete letto bene.

Dagli inizi del 1900, i vigili del fuoco (che oggi stanno diventando robot) hanno utilizzato schiume per combattere gli incendi, che sono migliorate man mano nel secolo successivo. Un concentrato di schiuma viene aggiunto all'acqua, creando una sorta di "emulsione" che raffredda l'area e priva l'incendio di ossigeno... ma questo non bastava.

Così, a metà degli anni '60, i vigili del fuoco hanno iniziato a utilizzare agenti bagnanti per rendere l'acqua "più bagnata". Questi sono agenti chimici "concentrati liquidi che, quando aggiunti all'acqua normale in quantità adeguate, riducono notevolmente la tensione superficiale dell'acqua e aumentano la sua capacità di penetrazione e diffusione."

Poiché questa sarebbe una frase troppo lunga da scrivere, questa sostanza viene chiamata semplicemente "acqua bagnata", data la sua capacità di infiltrarsi meglio nel bersaglio rispetto al liquido normale. Quindi, quando vi capiterà di vedere i pompieri in azione, ricordate che non stanno solo spruzzando acqua, ma stanno utilizzando una sofisticata miscela di agenti chimici per combattere le fiamme.