Il famoso ponte di Howrah a Kolkata, simbolo architettonico dell'India, è in pericolo di crollo a causa di un nemico inaspettato: lo sputo di tabacco masticato. Già nel 2010, gli ingegneri avevano segnalato che i pilastri del ponte erano diventati "sputacchiere" improvvisati per i pedoni che masticavano gutkha, tabacco molto popolare in India.

L'analisi ha rivelato che gli acidi presenti nel gutkha stavano corrodendo le strutture metalliche del ponte, con i montanti che sostengono le travi del ponte che avevano perso metà del loro rivestimento metallico (questo palo in Giappone è caduto per colpa della pipì dei cani).

In risposta a questa minaccia, il Lions Club di Howrah ha lanciato la campagna "Salviamo il ponte di Howrah dallo sputo", incoraggiando la popolazione a non effettuare questa azione sulla costruzione. La campagna si è diffusa in tutta la città di Kolkata, dove le macchie marrone-rossastre di gutkha sono visibili ovunque - marciapiedi, strade, scale degli uffici, case commerciali e complessi residenziali.

Il gutkha è un mix preconfezionato di noce di betel tritata, tabacco, calce, paraffina e altri ingredienti "segreti", molti dei quali sono cancerogeni e creano dipendenza. Alcune marche contengono anche piombo, arsenico, cromo, nichel e cadmio, che sono altrettanto dannosi quanto la nicotina. Per prolungarne la durata, viene aggiunto anche carbonato di magnesio, un noto cancerogeno. Nonostante gli avvertimenti sulla salute, il consumo rimane diffuso, con un terzo degli uomini e un quinto delle donne in India dipendenti dal tabacco masticato.

La lotta contro questo tabacco da masticare ha portato a una campagna nazionale per il divieto del prodotto. Nel 2011, l'Autorità per la Sicurezza Alimentare e gli Standard dell'India ha emesso una normativa che proibisce il contenuto in qualsiasi prodotto alimentare. Da allora, alcuni stati hanno iniziato a seguire l'ordine, vietando il gutkha. Con il divieto in Andhra Pradesh e Odisha, la produzione e la vendita del prodotto sono ora proibite in 17 dei 28 stati dell'India e in 3 dei 7 territori dell'Unione, compresa Nuova Delhi.

Comunque, anche la marcia dei soldati può distruggere un ponte.