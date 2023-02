È lui il ponte tibetano più lungo del mondo: 721 metri di pura adrenalina

Qualora non vi fosse bastata una nuotata nella piscina letteralmente sospesa tra due palazzi, che ne dite di una bella passeggiata sospesi nel vuoto? Tutto è possibile attraverso lo Sky Bridge 721. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Stiamo parlando di una passerella lunga ben 721 metri posta a quasi 100 metri d'altezza. Proprio dalle sue dimensioni da record, prende il nome il ponte inaugurato non molto tempo fa. Ci troviamo nello specifico in Boemia, totalmente immersi in uno dei contesti naturali più belli della Repubblica Ceca, tra le splendide guglie naturali dei monti delle Aquile e dei monti Frassini.

Proprio qui si innalza a ben 95 metri di altezza la passerella metallica Sky Bridge, che strappa oramai abbondantemente il record mondiale detenuto con i suoi 516 metri dal ponte di Arouca, in Portogallo e dal ponte tibetano italiano lungo ben 505 metri situato in provincia di Bergamo.

Già da tempo proprio in quest'area, ai piedi del Kralicky Sneznik, ovvero il Monte di Neve così chiamato perché la coltre bianca lo ammanta per gran parte dell’anno, ha preso piede un'oasi di sport, svago e divertimento nel verde Dolni Morava Mountain Resort. Nonostante tutto, ciò di cui vi stiamo parlando lascia realmente senza parole. Servirà di certo una gran dose di coraggio per affrontare la nuova attrazione del luogo, ma molto probabilmente, non riuscirete a resistere alla tentazione.

Il viaggio inizia nei pressi dello Slamenka Chalet, situato ad un'altitudine di 1.125 metri, per poi "riposarsi" solo una volta raggiunta Chlum Hill a dieci metri di altezza in più. Si avrà inoltre la possibilità di scoprire e godere a pieno del territorio e della sua storia, grazie ad un incredibile percorso didattico intitolato The Bridge of Time.

E chi soffre di vertigini? A quanto pare le attrazioni storiche e le infrastrutture per gli amanti di ogni tipo di sport sono davvero molteplici in questi splendidi luoghi e soprattutto si potrà rimanere coi piedi ben saldati a terra.