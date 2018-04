Pop Camera è la nuova app per i nostalgici della fotografia analogica

Pop Camera è l'app che vi permetterà di trasformare la fotocamera del vostro iPhonein una di quelle vecchie macchinette fotografiche old-school, talmente lontane da quelle professionali di oggi sa sembrare quasi ai limiti del giocattoloso.

Vi permetterà di utilizzare alcuni filtri che emuleranno i risultati dei vecchi sensori, comprese le imperfezioni come la sovrasaturazione, la gestione imprecisa della luce e molto altro ancora. Potrete inoltre usufruire di varie sequenze multiple di scatto, che metteranno l'una di fronte all'altra da un minimo di due ad un massimo di 16 foto, per poi fonderle in un'unica immagine.

Potrete inoltre usare 20 diversi filtri, che vi garantiranno un colorato e nostalgico tuffo nel mondo delle macchinette fotografiche usa e getta degli anni '80-'90, e se non vi basteranno ne potrete acquistare altri a pagamento. Infine sarà possibile scegliere tra il formato quadrato e rettangolare, oltre a diverse opzioni per la doppia esposizione.

La particolarità di quest'app risiede nel fatto che le foto, al momento dello scatto, vengono acquisite in maniera normale, e sono quindi al naturale: l'applicazione dei filtri scelti avviene solo in un secondo momento, in modo che durante lo scatto possiate concentrarvi esclusivamente sulle inquadrature e sull'esposizione. Un modo di gestire le immagini totalmente diverso rispetto a quello utilizzato da molti sistemi odierni.

Pop Camera è già disponibile sull'App Store.