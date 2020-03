Popcorn Time è tornato in tempo di Coronavirus: la pirateria dei film si fermerà mai?

Popcorn Time è un portale di streaming di film che è stato messo offline più volte nel corso della sua storia. Era da un po' di tempo che non si sentiva parlare di questo nome, ma adesso, in pieno periodo COVID-19, i creatori del sito hanno deciso di farlo tornare in "pompa magna".

In particolare, stando a quanto riportato da The Verge e Motherboard, il portale è tornato in questo periodo proprio per cercare di catalizzare l'attenzione di più persone possibili. Ovviamente, trattandosi di un sito che in passato è stato al centro di diverse controversie legate alla pirateria e che risulta bloccato in diversi Paesi, le polemiche non sono mancate.

Il fenomeno della pirateria dei film è un problema dilagante in buona parte del globo e si sta cercando ormai da tempo di oscurare queste piattaforme. A giudicare dai continui ritorni di Popcorn Time (era già avvenuto nel 2016), la strada per mettere fine a queste piattaforme sembra essere ancora lunga. Nel frattempo, non si può far altro che parlarne, discuterne e sensibilizzare le persone sull'argomento.

Questo articolo è stato scritto a scopo puramente illustrativo e né l'autore né Everyeye si assumono alcuna responsabilità circa l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni presenti in esso.

In ogni caso, vi ricordiamo che i servizi "puliti" per vedere film in questo periodo non mancano, come potete vedere nel nostro articolo legato ai servizi digitali resi gratuiti negli ultimi giorni (anche tramite l'iniziativa Solidarietà Digitale del Governo). Abbiamo inoltre realizzato una guida per spiegarvi come iscrivervi ai periodi di prova gratuita dei vari servizi di streaming.

Crediti immagini: The Verge e Motherboard.