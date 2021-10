Popolare leaker sicuro: ecco perchè Apple ha inserito il notch su MacBook Pro

Tra le novità estetiche introdotte da Apple con i nuovi MacBook Pro, figura sicuramente il notch. La tacca, che è stata a lungo criticata per gli iPhone, è approdata anche sui laptop per ospitare la fotocamera frontale (potenziata), ed ha già suscitato qualche malumore tra gli appassionati di design.

Come sempre, sul web gli utenti si sono divisi in due fazioni: da una parte quelli che promuovono la scelta di Apple e dall'altra chi osserva come Steve Jobs e Jony Ive non avrebbero mai avallato questa decisione.

Sulla questione è intervenuto anche il popolare ed affidabile leaker Jon Prosser, che su Twitter ha detto la sua pubblicando uno screenshot esplicativo.

Secondo Prosser, la vera ragione per cui Apple ha deciso di mettere il notch sui MacBook Pro è da ricercare in due parole: brand recognition.

In questo modo, evidentemente, i progettisti Apple hanno reso i laptop degli unicum del settore, nonchè facilmente riconoscibili da parte degli appassionati e non, al pari di quanto avviene ancora oggi con gli iPhone. A riguardo è chiara la silohouette che condisce il tweet di Prosser: con il notch anche un'icona rende facile da identificare un MacBook Pro.

Ovviamente, però, il fulcro dell'esperienza è rappresentato dal nuovo chip M1 Max che ha raddoppiato le prestazioni rispetto ai predecessori.