La popolazione della Cina inizia a diminuire e i leader sono preoccupati

Secondo quanto riporta il South China Morning Post, la popolazione cinese sarebbe destinata a un cambiamento demografico che potrebbe avere conseguenze economiche di vasta portata. Non è la prima volta che trattiamo della notizia: qualche mese fa vi avevamo parlato di un crollo della popolazione mondiale, anche in Italia.

"Quando la popolazione totale entrerà in una crescita negativa [si parla di un periodo dopo il 2025], ci sarà una carenza di domanda", ha dichiarato venerdì scorso Cai Fang, del comitato di politica monetaria della Banca popolare cinese (PBOC). "Dobbiamo prestare attenzione all'impatto della demografia sui consumi futuri".

La Cina è famosa per aver adottato la politica del "solo un figlio per famiglia", che è stato successivamente aumentato a "due figli per famiglia" nel 2013 proprio per scongiurare questa carenza demografica. Tuttavia, il tasso di natalità del paese ha continuato a ristagnare e, in altre parole, gli sforzi del paese per combattere la sovrappopolazione sembrano aver funzionato fin troppo bene.

Una ricerca pubblicata di recente ha anche dimostrato che il calo del tasso di natalità in Cina potrebbe avere conseguenze immediate, incluso un aumento dello stress finanziario per le persone giovani che si prendono cura di una percentuale sempre più anziana della popolazione. La percentuale di anziani in Cina è salita a quasi il 12,3% nel 2019, da appena il 7% nel 2000.

La conseguenza di ciò? I funzionari della PBOC chiedono a Pechino di abbandonare la politica cinese dei due figli e incoraggiare le donne ad avere più figli.