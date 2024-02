La popolazione complessiva dell'Antica Roma vi lascerà di stucco

Bernard Frischer ha immaginato fin da piccolo di poter esplorare la prima metropoli multiculturale della storia: l'antica Roma. Un luogo dove, simile alla moderna America, il merito poteva elevare chiunque alle vette più alte della società.

La realizzazione di questo sogno ha preso corpo in un evento senza precedenti svoltosi all'inizio di giugno sulla collina capitolina di Roma, dove il sindaco della città, affiancato da un team di ricercatori americani, ha presentato al mondo "Roma Rinata", un modello digitale a grandezza naturale dell'Urbe come si presentava nel 320 d.C., un'epoca in cui essa rappresentava il fulcro del mondo conosciuto.

Grazie a questo modello tridimensionale, gli utenti hanno ora la possibilità di "volare" attraverso le strade serpeggianti e le ampie piazze dell'antica città, sorvolando fori e monumenti che hanno fatto la storia (e che grazie al calcestruzzo resistono ancora oggi). Roma, al suo apice nel quarto secolo d.C., contava più di un milione di abitanti, una popolazione che non avrebbe avuto eguali fino all'avvento della Londra vittoriana nel 1800 - circa 1400 anni dopo.

Questo modello non è solo un capolavoro di ingegneria digitale, ma un vero e proprio laboratorio vivente, un diario accademico del XXI secolo in cui ricercatori di discipline diverse possono collaborare, aggiungendo strati di informazioni e conoscenza. L'idea di Frischer, di creare una risorsa aperta e sottoposta a revisione paritaria che possa continuare a crescere e arricchirsi nel tempo, si ispira al concetto di "wiki", rendendo "Roma Rinata" una piattaforma dinamica e in continua evoluzione.

La collaborazione tra l'Università della Virginia e ingegneri del Politecnico di Milano ha portato alla digitalizzazione di un modello fisico di Roma, trasformando decenni di ricerca in un'esperienza immersiva che promette di rivoluzionare sia l'educazione che il turismo.

