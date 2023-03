La popolazione mondiale scenderà sotto i 6 miliardi entro il 2100? Ecco la previsione

Una nuova stima pubblicata questo mese prevede che l'umanità potrebbe raggiungere il suo picco nei prossimi decenni, per poi precipitare fino a 6 miliardi di abitanti, verso la fine del secolo. Si tratterebbe della primo declino della popolazione globale dai tempi della peste nera.

Gli esseri umani sul pianeta Terra hanno da pochissimo raggiunto la cifra record di 8 miliardi, ma quali saranno le conseguenze future? Nel loro studio, un gruppo di ricercatori ha presentato due possibili scenari per spiegare i possibili cambiamenti della popolazione che ci attendono.

Nel primo scenario chiamato "Il Grande Salto", grazie a dei significativi miglioramenti nello sviluppo economico e culturale, raggiungeremo il picco di 8,5 miliardi di persone nel 2040, prima di scendere a 6 miliardi nel 2100. Mentre nel secondo, chiamato "Troppo poco, Troppo tardi" il mondo continua a progredire come avvenuto negli ultimi 50 anni, facendo sì che la popolazione raggiunga il picco di 8,6 miliardi nel 2050, per poi assestarsi sui 7 miliardi entro il 2100.

Entrambi gli scenari dunque vedono un declino notevole della popolazione mondiale entro la fine del secolo; le stime - che prendono il nome di modello Earth4All - sono ben al di sotto di altre previsioni, come ad esempio il prospetto delle Nazioni Unite.

Il fattore principale che influenza la crescita della popolazione è quante persone saranno sollevate dalla povertà. Se la ricchezza è distribuita giustamente e la crescita economica fornisce un beneficio a tutti, possiamo aspettarci di raggiungere il picco di abitanti prima, piuttosto che dopo.

"Sappiamo che un rapido sviluppo economico nei paesi a basso reddito ha un enorme impatto sulla fertilità. I tassi della fertilità scendono drasticamente con l'aumentare di donne che hanno accesso all'istruzione e ad una migliore assistenza sanitaria," ha spiegato Espen Stoknes, capo del progetto Earth4All.

Oltre a questo importante punto, gli autori guardano anche alla gestione delle risorse e l'abuso dell'ambiente. Sottolineano come non sia la sovrappopolazione, ma l'inquinamento dei paesi più sviluppati a destabilizzare il pianeta.



"Il problema dell'umanità è il consumo lussuoso di carbonio e della biosfera, non la popolazione. I posti dove la popolazione cresce più velocemente hanno un effetto sull'ambiente estremamente piccolo [a persona], rispetto ai posti che hanno raggiunto il picco decenni fa," ha aggiunto Jorgen Randers, coautore del progetto.