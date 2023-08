Pornhub, l'azienda MindGeek cambia nome: 'c'è bisogno di un nuovo inizio'

Le questioni legate a Pornhub continuano a tenere banco. In seguito all'abbandono di MindGeek, la compagnia dietro al portale di contenuti per adulti, da parte persino del CEO Feras Antoon nel 2022, nonché dopo l'entrata in gioco di Ethical Capital Partners, ora è ufficialmente arrivato un rebrand dell'azienda.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e New York Post, a partire da agosto 2023 MindGeek è diventata Aylo. Questo in quanto "c'è bisogno di un nuovo inizio", come si legge direttamente nel comunicato stampa ufficiale diffuso nella giornata del 17 agosto 2023 mediante il portale ufficiale di Aylo.

In quest'ultimo sito Web si legge anche che il nuovo approccio dovrebbe mirare principalmente ad aspetti come innovazione, sicurezza e affidabilità, nonché a contenuti per adulti variegati e inclusivi. La nuova brand identity punta dunque a garantire una nuova immagine a MindGeek, tanto che verrà implementata per tutte le comunicazioni future dell'azienda.

Si fa insomma riferimento a un rebrand totale, che arriva in un periodo che non sembra essere casuale, viste le controversie generate da MindGeek nel recente passato, al centro anche di un documentario su Netflix. Per il resto, vale la pena notare che il portfolio di MindGeek va oltre a Pornhub, in quanto di mezzo c'è, ad esempio, anche Brazzers.