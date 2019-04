Pornhub, è boom di ricerche per Avengers: Endgame. Captain Marvel prima

Avengers: Endgame è nelle sale da qualche giorno e sul web non si parla d'altro. A conferma della popolarità che sta registrando la pellicola del Marvel Cinematic Universe, arrivano dei dati direttamente da Pornhub, che ha registrato un vero e proprio boom di ricerche.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, la piattaforma d'intrattenimento per adulti osserva che le ricerche per la query "Avengers" sono aumentate a partire dal 16 Aprile, per raggiungere il picco di +2912% il 19 Aprile, rispetto al numero medio di ricerche di quattro giorni prima.

Per fare un paragone, Pornhub ha riportato un picco di "solo" il 356% per le ricerche del termine "Avengers" in concomitanza con il lancio di Infinity War.

Non sorprende che le ricerche più popolari legate all'universo cinematografico Marvel siano personaggi femminili: Captain Marvel è al primo posto, seguita da Black Widow, mentre in terza posizione si piazza Spider Man, che si piazza addirittura davanti ad Hulk e Captain America.

Scarlet Witch è solo sesta, mentre Iron Man è al penultimo posto davanti a black Panther ma davanti a Thor e Gamora.

Evidentemente gli utenti di Pornhub sono rimasti folgorati dalla bellezza di Brie Larson e Scarlett Johansson, che si confermano i personaggi femminili più amati dell'universo Marvel.