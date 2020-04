Pornhub lancia Scruhub, il sito che spiega come lavare correttamente le mani

Nuova iniziativa di Pornhub. La piattaforma d'intrattenimento per adulti è stata tra le più attive di questa quarantena, ed oggi ha lanciato un sito attraverso cui vuole spiegare a tutti come lavare correttamente le mani. Il sito si chiama Scrubhub e vede protagonisti sia persone comuni che musicisti ed attrici a luci rosse come Asa Akira.

Come osservato dal sito, lo scopo di questa pagina è sottolineare l'importanza del lavaggio delle mani, che rappresentano uno dei vettori principali di contagio per il Coronavirus, con l'umorismo e la leggerezza che da sempre contraddistinguono Pornhub.

Collegandosi al sito web di Scruhub, è possibile accedere ad un'ampia gamma di filmati che vedono le persone alle prese con acqua e sapone. Ce n'è davvero per tutti i gusti, e se credete che guardare il filmato di qualcuno che si lava le mani possa annoiarvi, sbagliate di grosso perchè alcuni utenti si sono davvero inventati trick che non solo vi faranno venire voglia di replicarli, ma vi strapperanno anche un sorriso. Quotidianamente vengono anche organizzati eventi in diretta con VIP e personaggi, che dialogheranno con gli utenti e dispenseranno consigli.

Scrubhub non ha solo uno scopo "divulgativo", ma raccoglierà anche delle donazioni che saranno indirizzate a due enti di beneficenza: Invisibile Hands che fornisce cibo e beni essenziali alle comunità a rischio di New York, e Frontline Foods, che manda i pasti ai medici di Los Angeles in prima linea in questo periodo di emergenza.

