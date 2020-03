Pornhub contro la noia della quarantena per il Coronavirus: un mese di Premium in regalo

Pornhub ha deciso di rendere più leggero questo difficile momento che sta attraversando l'Italia a causa dell'epidemia di Coronavirus. La piattaforma d'intrattenimento per adulti, come fatto a San Valentino, ha deciso di regalare un mese di Pornhub Premium a tutti gli italiani.

La promozione è stata annunciata in una pagina dedicata, su cui campeggia la scritta gigante "Forza Italia, We love you!".

Per tutto il mese di Marzo sarà possibile accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito. Così, coloro che si sono scocciati di guardare le serie tv e film che Infinity ha regalato a tutti per due mesi, potranno fare un giro sulla piattaforma d'intrattenimento per adulti più popolare al mondo, per sfogliare l'ampio catalogo che viene aggiornato quotidianamente allo scopo di soddisfare i..gusti di tutti, soprattutto in questo periodo di solitudine.

Non è tutto però, perchè al di la dell'aspetto goliardico (se così si possono definire), il sito ha annunciato che "ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di Marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l'Italia durante questa emergenza".

La solidarietà passa anche attraverso queste iniziative, che siamo sicure saranno apprezzate da tutti gli utenti che in queste ore non sanno come impiegare le giornate a casa.