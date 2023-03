Pornhub parla italiano: acquistato da un imprenditore italo canadese della cannabis

Cambio di proprietà per Pornhub. Il Financial Times ha confermato che la neonata Ethical Capital Partners ha acquistato MindGeek per un importo non noto. L’operazione si intreccia anche con l’Italia, per un motivo ben preciso.

Il neonato fondo Ethical Capital Partners con sede ad Ottawa è guidato dall’italo canadese Rocco Meliambro, che in Canada è popolare per i suoi investimenti nel settore della cannabis. Meliambro è affiancato dall’avvocato penalista Fady Mansour e da Derek Odgen, che in precedenza aveva sovrinteso la ROyal Canadia Mounted Police.

Meliambro non ha rilevato solo Pornhub, ma l’intero pacchetto di MindGeek che comprende anche Youporn, Tube8, Xtube, SSexTube e Redtube.

Nel comunicato stampa in cui è stata confermata l’operazione non sono presenti dettagli sugli importi. MindGeek, che ha sede legale a Lussemburgo ed operativa in Canada, solo qualche anno fa era stata valutata oltre 20 miliardi di Euro, un importo probabilmente cresciuto anche alla luce della crescita delle visite durante la pandemia: nel 2022 infatti Pornhub è risultato essere il dodicesimo sito più visitato al mondo.

La notizia arriva a poche ore da quella in cui abbiamo evidenziato come i mercenari del gruppo Wagner abbiano cercato di reclutare soldati su Pornhub per combattere in Ucraina. Gli spot sono stati immediatamente rimossi.