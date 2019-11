Pornhub partecipa al Black Friday 2019 a modo suo: arriva l'abbonamento a vita

Pornhub non intende lasciarsi sfuggire le opportunità del Black Friday 2019, e si è già portata avanti col lavoro annunciando un'offerta davvero particolare. Si chiama "LifePlan" e come suggerisce il nome sarà un piano d'abbonamento a vita che permetterà di accedere per sempre alla piattaforma d'intrattenimento per adulti.

L'annuncio è arrivato tramite il divertentissimo spot che proponiamo in apertura, in cui viene sottolineato che la sottoscrizione, che ha un prezzo di 299 Dollari da pagare una tantum, sarà disponibile per l'acquisto esclusivamente tra il Black Friday ed il Cyber Monday.

LifePlan include tutti i vantaggi di un abbonamento Premium a Pornhub, tra cui l'accesso a 100.000 video esclusivi, senza pubblicità, in 1080p, 4K ed anche in VR.

"Ogni anno per il Black Friday siamo inondati da offerte d'elettronica, abbigliamento ed altro. Mentre fai la scorta di regali tradizionali, assicurati di trattare le persone che ami di più con il dono che vogliono e di cui tutti hanno veramente bisogno" ha affermato Corey Price, vicepresidente di Pornhub, in un comunicato stampa. "Cosa c'è di più caldo di una tazza di latte da bere vicino al fuoco mentre mangiate il vostro dolce natalizio? Un abbonamento a vita a Pornhub Premium".

Per coloro che non sono interessati, PornHub offrirà anche un abbonamento di 16 mesi a 95,88 Dollari, lo stesso prezzo di quello annuale.