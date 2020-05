Pornhub, pornostar protagoniste dei videogiochi: immagini di Nutaku

Il mondo del gaming è piuttosto vasto e sappiamo che esistono anche molti titoli "atipici" (no, non stiamo parlando dei clicker games o degli endless runner). Tra questi, rientrano sicuramente i giochi di cui vi parliamo oggi, facenti parte di una piattaforma altrettanto "inusuale" (ma non per tutti).

Infatti, il team di Nutaku, una tra le maggiori piattaforme di gaming per adulti, ci ha fornito del materiale da condividere con voi relativo all'arrivo di alcune note pornostar, che si sono fatte conoscere tramite Pornhub, in tre diversi giochi disponibili su Nutaku. Il materiale che ci è stato fornito sono le immagini che potete vedere in calce alla notizia, che danno un piccolo "antipasto" di ciò che si potrà trovare sulla piattaforma.

In particolare, dopo il grande successo dell'arrivo di Asa Akira nel gioco Booty Calls, altre tre pornostar stanno per arrivare in altrettanti giochi. Little Reislin si troverà su Project QT (RPG), Sola Zola sarà presente in Fap CEO (Casual) ed Eva Elfie (Casual) andrà a fare compagnia ad Asa Akira in Booty Calls. I personaggi delle pornostar verranno rilasciati nel corso dell'estate 2020. Insomma, vi stiamo dando una sorta di "anteprima".

Abbiamo anche delle dichiarazioni di David Lalonde, Director di Nutaku Publishing: "Eva Elfie, Sola Zola e Little Reislin sono famose per offrire contenuti straordinari a migliaia di fan provenienti da tutto il mondo. Integrando nei nostri giochi queste popolari 'intrattenitrici' per adulti, raddoppiamo il nostro impegno nel fornire esperienze interessanti ai nostri utenti".