Promozione o provocazione?Su Pornhub a San Valentino l'offerta premium è gratis

Soli a San Valentino? PornHub, come sempre in cerca di visibilità (ma ne ha davvero bisogno?), annuncia un "regalo" per i single, ovvero, l'abbonamento Premium gratis per 24 ore. L'occasione è ironicamente ghiotta, e questa volta prende di mira il giorno degli innamorati, così che domani venerdì 14 Febbraio, sarà possibile accedere gratuitamente a tutti i contenuti Premium presenti sul sito. Volete i dettagli? Continuate a leggere....

... quindi, siete interessati! Allora ecco i dettagli dell'offerta: si potrà godere di tutti i vantaggi inclusi nell'abbonamento Pornhub Premium, si avrà accesso a categorie esclusive, filmati in 4K persino in HDR (!) e se avete un visore VR, anche delle esperienze in realtà aumentata.



Come sempre, Pornhub si è affidata ai social per promuovere l'iniziativa. Su Instagram infatti ha pubblicato un filmato ironico in cui vengono mostrati due ragazzi evidentemente soddisfatti per il regalo.

L'offerta si estenderà dalle 00:00 alle 23:59 del 14 Febbraio, ed è indirizzata, molto ironicamente, alle persone che non hanno in programma un appuntamento romantico con la propria dolce metà.

Il sito di recente è stato al centro di diversi gossip e notizie particolari. Emblematico è il caso dell'utente sordo che ha fatto causa a Pornhub per la mancanza di sottotitoli.



Secondo le rilevazioni di fine 2019, l'Italia è il settimo paese al mondo per traffico su Pornhub, ecco perché crediamo che molti nostri connazionali accoglieranno favorevolmente questa notizia.