Pornhub sbarca a Milano ed apre uno store a Porta Nuova

, la famosa piattaforma d’intrattenimento per adulti, è pronta a sbarcare, fisicamente, in Italia. Come confermato dalla stampa locale, infatti, il sito avrebbe scelto il capoluogo lombardo (l’unico insieme a New York) per l’apertura di un temporary store che aprirà i battenti il 1 Dicembre per chiudere il 31 del prossimo mesi.

Si tratterà del primo brand store europeo, che, manco a dirlo, sarà “rigorosamente vietato ai minori” e sarà situato in un’area di 60 metri quadrati a Via De Cristoforis, in zona Corso Como.

Al suo interno saranno acquistabili molti gadget del popolare marchio, oltre che una linea di abbigliamento e prodotti “esclusivi” come sex toys e prodotti in edizione limitata, alcuni dei quali disegnati dai più importanti designer e fumettisti del nostro paese.

Poi, manco a dirlo, saranno organizzati eventi con le più importanti star del cinema hard.

Corey Price, vicepresidente del sito, ha affermato che “in quanto brand online, le interazioni con i nostri fan si sono sempre limitate al sito e ai nostri canali sui social network. Ora ci stiamo espandendo verso altri settori, come il retail, e proprio per questo stiamo cercando nuove modalità per interagire con i nostri fan”. Il motivo per cui è stata scelta l’Italia? “i nostri fan italiani sono sempre molto partecipi e attenti alle nostre iniziative. Inoltre il Bel Paese è famoso per il suo stile di vita passionale: l’arte, la moda, il cibo e l’amore rendono l’Italia il paese perfetto per questo store natalizio” ha concluso il dirigente.