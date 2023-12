Pornhub ed altri siti per adulti dovranno implementare la verifica dell'età in UE

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Financial Times, a partire da aprile Pornhub, Xvideos e Stripchat dovranno sottostare al Digital Markets Act dell’Unione Europea ed implementare tutte le regole stabilite dalla Commissione Europea per le “piattaforme online molto grandi”.

In termini pratici, i siti potrebbero essere costretti ad implementare un nuovo sistema di verifica dell’età ed adottare una moderazione dei contenuti più rigorosa, altrimenti potrebbero incappare in pesanti sanzioni.

La decisione finale dovrebbe essere comunicata già nella giornata di oggi, mercoledì 20 Dicembre 2023, da parte delle autorità comunitarie, ma dal momento che si tratta di un rapporto pubblicato da uno dei giornali più autorevoli e famosi, è improbabile che venga smentita.

Il Digital Services Act dell’UE è in vigore dallo scorso Agosto ed è stato visto da molti come una vera e propria rivoluzione per il comparto tech, dal momento che ha portato una maggiore quantità di responsabilità per le Big Tech. Nella prima lista sono state incluse 19 big tech: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Booking, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing e Google Search. La normativa prevede che il DSA sia limitato ai servizi con più di 45 milioni di utenti attivi mensilmente in Europa.