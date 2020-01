Pornhub: ora si può usare Tor per guardare video porno nell'anonimato

Pornhub ha annunciato di aver implementato un sistema che consentirà agli utenti di guardare i video senza essere tracciati sul web, il tutto grazie ad un accordo raggiunto con Tor. La piattaforma d'intrattenimento per adulti ha infatti creato un sito mirror che garantirà una navigazione totalmente anonima.

Di Tor abbiamo più volte parlato su queste pagine: si tratta di un browser in grado di nascondere l'identità e la posizione di una persona reinstradando i pacchetti di rete attraverso tre strati di nodi situati in diversi paesi. In questo modo è praticamente impossibile, per un sito web o tracker di terze parti di scoprire dettagli sulla persona che accede al sito.

Pornhub non è la prima società ad affidarsi a questo sistema, anche società come Facebook BBC e New York Times hanno dei mirror Tor accessibili tramite collegamenti Onion. Per accedere è necessario installare il browser Tor sul dispositivo dal sito web ufficiale.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Pornhub ha affermato che la scelta è stata presa per proteggere le preferenze di visualizzazione dei contenuti della comunità LGBT: "vogliamo rafforzare la privacy degli utenti, garantire la sicurezza della rete ed alleviare le preoccupazioni sulla navigazione tra gli utenti LGBT, le cui preferenze rimangono criminalizzate in alcuni paesi".