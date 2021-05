Pornhub utilizza l'IA per restaurare in 4K i vecchi filmati per adulti

Spesso con i termini "restaurazione in 4K a 60 fps" si fa riferimento al mondo dei film. Tuttavia, non è esattamente notizia di tutti i giorni il fatto che un sito Web per adulti utilizzi questa tecnica per "riportare in auge" contenuti datati.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget, nonché a quanto annunciato dal noto portale Pornhub mediante un'apposita pagina dedicata al progetto Remastured (occhio al fatto che, seguendo il link, state ovviamente entrando in un sito per adulti), il sito Web ha allenato e sfruttato l'intelligenza artificiale per rendere più "moderni" alcuni dei film più popolari. Il machine learning ha "passato in rassegna" circa 100.000 contenuti per imparare a "sistemare" i contenuti.

Pensate che si arriva persino a pellicole di 125 anni fa. Sì, avete capito bene: persino "The Kiss" del 1986 è stato restaurato in 4K. Per intenderci, quest'ultimo è un cortometraggio dalla durata di soli 18 secondi, che all'epoca dell'uscita attirò molte critiche, in quanto ritenuto "troppo spinto".

Questo ci consente di capire quanto sono cambiati i tempi. Infatti, in "The Kiss", che tra l'altro è disponibile anche su YouTube, si vede solamente un bacio, come d'altronde si può evincere dal nome. Nel 2021, invece, su YouTube ci sono video musicali come "34+35 Remix" di Ariana Grande, Doja Cat e Megan Thee Stallion che lasciano poco spazio all'immaginazione e tra l'altro non richiedono nemmeno una verifica dell'età per essere visti. Per non parlare della recente questione del genere hot tub su Twitch.

In ogni caso, la restaurazione in 4K effettuata da Pornhub chiaramente coinvolge anche altri contenuti. Per completezza d'informazione, dovete sapere che non è stata solamente migliorata la qualità video, dato che anche l'audio è stato "restaurato".