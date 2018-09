Porsche: la casa automobilistica tedesca dice addio al Diesel definitivamente

Non tutte le case automobilistiche tedesche sembrino aver cambiato idea riguardo il diesel, nonostante la vicenda Dieselgate di qualche tempo fa, tuttavia sembrerebbero avvertire la pressione dell'opinione pubblica. Porsche è la prima casa automobilistica tedesca ad eliminare il diesel dalla sua gamma di auto.

Secondo Porsche, è una questione di domanda. L'amministratore delegato della società Oliver Blume tiene a precisare che "non sta demonizzando il diesel", ma che in effetti l'interesse per il diesel sta diminuendo, considerando che rappresentava solo il 12% delle vendite globali di Porsche, mentre le vendite delle auto ibride sono in aumento. Circa il 63% delle Porsche Panamera vendute in Europa sono ibride.

Tuttavia c'è da considerare l'aspetto "umano": Sebbene l'azienda potrebbe non avere alcun problema con il diesel, i suoi potenziali clienti potrebbero pensarla diversamente. In un'intervista, Blume ha dichiarato che "l'immagine di Porsche ne ha sofferto", in seguito al 'dieselGate'. "Quando le città tedesche ricevono il nulla osta per vietare i diesel, sai che la tecnologia del motore è andata male".

Il marchio non ha molte ragioni per rimanere con il diesel, considerando che una crescente richiesta di auto ibride e le future vetture completamente elettriche come la Taycan, gli automobilisti hanno più opzioni tra cui scegliere. Circa la metà delle auto potrebbe avere un motore elettrico o ibrido entro il 2025. Tuttavia, è un passo significativo e potrebbe essere solo una questione di tempo prima che altre case automobilistiche seguano l'esempio di Porsche.