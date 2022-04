Porsche Design annuncia monitor da gaming Mini LED 4K: occhio al prezzo!

Il settore dei monitor da gaming si sta arricchendo di sempre più modelli intriganti, o per l’adozione di tecnologie inedite, o per prezzi sempre più competitivi. A marzo abbiamo assistito al lancio del primo monitor da gaming LG OLED; oggi, invece, vi proponiamo il nuovo monitor da gaming mini-LED 4K firmato Porsche.

La divisione Porsche Design del colosso tedesco delle automobili ha annunciato il suo monitor da gaming Porsche Design AOC AGON PRO PD32M giusto in queste ore e si presenta con specifiche tecniche davvero degne di nota, oltre a un design inimitabile, complice il contributo del già noto produttore AOC.

Il display mini-LED 4K da 32 pollici di diagonale ha il supporto all’ampia gamma di colori DCI-P3 del 97%, refresh rate pari a 144Hz, tempo di risposta di 1 ms, AdaptiveSync (quindi supporto a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync), luminosità massima di 1.600 nit e certificazione Display HDR 1400. Il supporto trapezoidale in alluminio è regolabile ed è disegnato nello stile dei volanti Porsche. Posteriormente, invece, troviamo due porte HDMI di cui una 2.1, una porta DisplayPort, una USB-C, quattro USB 3-2 e jack per le cuffie. Inoltre, non mancano due speaker da 8 watt certificati DTS Sound e due ganci ai lati del monitor per tenere le cuffie da gaming sempre a portata di mano.

Occhio però al prezzo, fissato da oggi con il pre-ordine a 1.799 Dollari e con spedizione a partire dal 15 giugno 2022. Insomma, si tratta di un monitor decisamente “di lusso”, pensato per chi ama avere anche elementi di design peculiari nel proprio ufficio o per chi vuole una postazione da gaming particolarmente vistosa.

