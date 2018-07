Porsche svela la nuova Taycan: la vettura elettrica da 440kW

Porsche ha svelato oggi le caratteristiche tecniche della Taycan, la nuova vettura elettronica che conferma le prestazioni del prototipo mostrato in precedenza. La compagnia, però, non ha svelato il prezzo.

Della Mission E, e dei test effettuati per quantificare la potenza, avevamo già parlato in precedenza, ma oggi sono arrivate le informazioni che attendevano in molti: le specifiche tecniche.

La Taycan sarà prodotta a partire dal prossimo anno, e sarà disponibile ad un prezzo non noto. Sappiamo però che la vettura ha una potenza di 440kW, mentre le batterie agli ioni di litio ad alta tensione montate sulla vettura, saranno in grado di garantire un'autonomia di oltre 500 km con una ricarica singola.

Proprio sulla ricarica si sono soffermati i tecnici che hanno svelato la scheda tecnica: la tecnologia di ricarica superveloce, infatti, con quindici minuti può raggiungere una percentuale dell'80%, che garantisce una copertura di 400 chilometri.

La Taycan passa da 0 a 100 chilometri in circa 3,5 secondi, e da 0 a 200 chilometri orari in 12 secondi.

Porsche ha anche sottolineato che al progetto ha lavorato un gruppo di quaranta specialisti, che negli ultimi tempi hanno sfornato vari prototipi prima di scegliere quello definitivo.

I motori su cui si basa la Taycan sono dello stesso tipo della 919 Hybrid che ha vinto Le Mans. La Taycan però è a trazione integrale con uno dei motori che aziona le ruote anteriori ed una delle posteriori.

La batteria utilizza quattrocento celle, ciascuna con circa 4V per raggiungere gli 800V.