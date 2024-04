Porta il cinema a casa tua con questa soundbar Sony in OFFERTA su Amazon!

Amazon quest’oggi, oltre alle offerte sui TV come quella sul Neo QLED Samsung, propone uno sconto molto interessante anche su una soundbar a marchio Sony, che viene proposta al minimo storico.

La soundbar Sony HT-S40R è disponibile in offerta a 223,99 Euro, il 20% in meno rispetto ai 279 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per venerdì prossimo se si effettua l’ordine in giornata odierna.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La soundbar in questione è a 5.1 canali, con supporto Dolby Digital e Subwoofer cablato, mentre gli speaker posteriori sono wireless. Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon o con Cofidis, alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, ma non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?