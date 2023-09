Questa è la porta per gatti più antica al mondo: ecco quanti anni ha

A Devon County, in Inghilterra, la Cattedrale di Exeter cela un segreto: potrebbe ospitare la più antica porticina per gatti esistente. Questa particolare apertura, che ha permesso per secoli ai felini di muoversi liberamente, risale al 1598, come rivelato dai registri della cattedrale... ma perché una cattedrale ne avrebbe bisogno?

La risposta risiede in un grande orologio astronomico, i cui ingranaggi erano lubrificati con grasso animale, irresistibile per i topi. La soluzione? Un gatto, che attraverso la sua porticina, aveva il compito di tenere lontani i roditori. E c'è di più: alcuni sostengono che questo orologio abbia ispirato la famosa filastrocca "Hickory Dickory Dock" (a proposito, come fanno a passare da questi stretti pertugi?).

La Cattedrale di Exeter potrebbe non detenere il primato per molto tempo. La Biblioteca Chetham di Manchester, infatti, vanta una porticina per gatti che potrebbe essere ancora più antica. La biblioteca, fondata nel 1653, è ospitata in un edificio risalente al 1421, una delle poche strutture medievali ancora in piedi nel nord-ovest dell'Inghilterra.

Se la porticina fosse stata costruita nei primi anni di vita dell'edificio, potrebbe effettivamente essere più antica di quella della Cattedrale di Exeter. La storia di questi passaggi per gatti non si ferma qui. Si racconta che Sir Isaac Newton abbia creato aperture simili per il suo cucciolo nelle sue stanze all'Università di Cambridge.

E nella nostra bella Italia, nella Chiesa di San Giorgio in Toscana, c'è la Madonna della Gattaiola, un dipinto del XV secolo raffigurante la Vergine Maria, che in seguito è stato utilizzato come porta di un fienile con un'apertura per i gatti. A tal proposito: sapete che la scienza ha finalmente scoperto perché i felini amano il tonno?