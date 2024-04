Porta i tuoi libri in spiaggia: Kindle Oasis è in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Quando manca poco alla stagione estiva, è tempo di rilassarsi in spiaggia con un buon libro, e quale scelta migliore se non un ebook reader che consente di portare con se tutti i propri testi preferiti in uno spazio ristretto?

Il Kindle Oasis, nella variante con 8 gigabyte di memoria interna WiFi Only e con scocca in colorazione grafite, è disponibile a 189,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 249,99 Euro di listino. SI tratta non solo del minimo storico, ma anche di un’offerta a tempo: per tale motivo consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse nei confronti del prodotto in questione.

Disponibile anche l’opzione per effettuare il pagamento in cinque mensilità da 38 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Amazon sottolinea come si tratti del suo schermo migliore, con diagonale da 7 pollici e densità di 300ppi. Ovviamente disponibile anche la possibilità di regolare la tonalità della luce da bianco ad ambra, ed è garantita anche la resistenza all’acqua, una spetto da non sottovalutare in vista della stagione estiva.

