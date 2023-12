Porta con sé una pistola dentro macchina della risonanza e succede una cosa terribile

In un recente e insolito incidente, una donna ha portato una pistola nascosta durante una scansione di risonanza magnetica (MRI), provocando - come potrete immaginare - un incidente. Questo evento fa capire l'importanza del divieto di portare oggetti metallici nelle sale di MRI, una regola non arbitraria ma essenziale per la sicurezza.

Questo perché gli aggeggi in questione funzionano creando potenti campi magnetici e onde radio che mirano ai nuclei di idrogeno nell'acqua, producendo immagini dettagliate dell'interno del corpo. Tuttavia, questi stessi campi magnetici possono trasformarsi in un pericolo se oggetti metallici vengono introdotti nella sala (non sarebbe la prima volta).

Nel caso specifico, la pistola di ferro nascosta dalla donna è stata attratta dal magnete della macchina MRI, sparando un colpo che l'ha colpita nel gluteo destro. Fortunatamente, le ferite riportate erano superficiali, interessando solo il tessuto sottocutaneo. Prima dell'esame, la paziente aveva superato il normale processo di screening per oggetti magnetici, che include specificamente le armi, rispondendo negativamente a tutte le domande.

Questo incidente segue un altro caso in cui un uomo è stato ucciso dopo aver portato una pistola in una macchina MRI. Questi eventi mettono in luce i rischi associati al non rispettare le regole di sicurezza nelle sale in questione e l'importanza di seguire attentamente le istruzioni del personale medico per evitare incidenti potenzialmente fatali.

A tal proposito, sapete che questi strumenti non sono solo per gli esseri umani, ma anche per i salmoni.