Portabilità ad Ho Mobile, ecco come risolvere il problema del 'documento scaduto'

Ho Mobile è senza dubbio l'operatore telefonico del momento, complici anche le rimodulazioni dei vari operatori telefonici, tra cui Vodafone, che stanno spingendo in maniera importante le richieste di portabilità verso l'operatore telefonico di VEI.

Alcuni utenti, però, al momento della richiesta della portabilità tramite app segnalano l'errore del "documento scaduto", che viene restituito al momento dell'invio.

Secondo quanto appreso da alcuni utenti, e confermato con il passare delle ore da sempre più persone, l'errore sarebbe causato da un difetto tecnico dell'applicazione, che però gli sviluppatori ancora non avrebbero provveduto a risolvere.

Sembra che ad oggi l'unico modo per ovviare al disservizio sia di effettuare la portabilità entro 72 ore dall'attivazione della SIM, altrimenti bisognerà recarsi in uno dei punti vendita della rete Ho per poter effettuare la portabilità al proprio numero.

Vi ricordiamo, ancora una volta, che la portabilità da Vodafone ad Ho può essere effettuata senza alcun tipo di problema, e che non è stata diffusa alcuna direttiva dall'alto che impedisca la procedura. I costi sono quelli classici, previsti e presenti sul sito web dell'operatore telefonico. E' prevista una prima ricarica da 8 Euro, da cui verranno scalati i 7,99 Euro della promozione, e l'attivazione di 9,99 Euro, per un totale di 17,99 Euro.

La promozione include 40 Gigabyte in 4G Basic, e minuti ed SMS illimitati verso tutti.