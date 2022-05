Portabilità e produttività: ecco il bellissimo Acer Swift 3 OLED con Alder Lake

Dopo aver mostrato gli intriganti dispositivi Acer Vero ecosostenibili presentati al next@Acer 2022, il produttore asiatico ha continuato a sorprendere con una serie di incredibili annunci, tra cui anche i prestanti notebook di nuova generazione.

Si parte dallo Swift 3 OLED, ora con processori Intel Core di dodicesima generazione figno agli i7 Serie H e un pannello OLED da 14 pollici con risoluzione 2,8K (1800p) e certificazione VESA DisplayHDR 500. Anche in questo caso siamo nel pieno della piattaforma Intel Evo e con una sapiente integrazione di materiali recuperati come le plastiche OBP usate per il touchpad.

Anche il nuovo Spin 5 rappresenta un'intrigante soluzione per la mobilità e la produttività, con il suo display da 14 pollici WQXGA (1600p) da 160:10 con certificazione TUV e un rapporto dell'88% tra schermo e corpo.

Con cerniere a 360 gradi, questo laptop rappresenta un'ottima soluzione per l'utilizzo a solo schermo tramite pennino. Anch'esso su piattaforma Intel Evo, sotto la scocca nasconde processori Intel fino agli i7 di dodicesima generazione, con grafica Iris Xe, RAM fino a 16GB LPDDR5 e connettività ai vertici garantita dalla tecnologia Intel Killer WiFi 6E.

Spin 3, a sua volta, rappresenta il convertibile accessibile per eccellenza, con il suo schermo da 14 pollici FullHD e supporto per il pennino Acer Active Stylus. Anche qui prendono posto i processori Intel Alder Lake e una ricarica rapida che consente di ottenere 4 ore di utilizzo in appena 30 minuti di ricarica.



Nel contesto dell'evento next@Acer 2022, Acer ha svelato il Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, un notebook ai vertici per prestazioni e dotato di un pannello che consente di giocare in 3D stereoscopico senza occhiali.