Portabilità Vodafone - Ho. Mobile possibile: come effettuarla

La portabilità da Ho. Mobile a Vodafone è possibile, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa su queste pagine. Tuttavia, continuano ad arrivare segnalazioni di esercenti e negozio che si mettono di traverso.

Possiamo però dirvi con assoluta certezza che non è arrivata alcuna direttiva dall'alto: l'operatore rosso, e quello virtuale, consentono la portabilità, anche se fanno parte dello stesso gruppo. Non è presente alcun tipo di limitazione o altro, tanto mento modifiche ai costi, come sostenuto da molti. Il nostro consiglio quindi è di forzare la mano con i negozi, in quanto non si tratta di una pratica vietata.

In alternativa, consigliamo di effettuare il tutto online. A questo punto le opzioni sono tre.

La prima cosa da fare, è acquistare una scheda Ho-Mobile al costo di 16,99 Euro (di cui 9,99 Euro per la SIM e l'attivazione e 7 Euro per la prima ricarica), anche in questo caso attenzione: non sono previsti costi extra. In molti riportano che alcuni negozi hanno fatto pagare addirittura 20 o 25 Euro per la nuova SIM, ma non è assolutamente così!

La scheda si può acquistare o presso uno dei numerosi rivenditori (consigliamo sempre di effettuare una chiamata prima di recarsi nel punto vendita, vista l'alta richiesta) oppure tramite il sito web.

Se si sceglie quest'ultima opzione, visto il limite di 500 sim vendute al giorno, è consigliabile collegarsi alla mezzanotte ed effettuare l'ordine rapidamente. A questo punto la discrezione è dell'utente, che può scegliere di farsi consegnare la scheda a casa entro 5 giorni lavorativi, o ritirarla in edicola.

Ottenuta la SIM, ed attivata tramite l'applicazione, si può effettuare la portabilità.

Per farla, basta inserire la scheda ricevuta nel telefono, aprire l'applicazione di Ho., quindi collegarsi al menù presente in alto a destra e cliccare su "porto il mio numero". A questo punto la procedura è molto semplice e seguendo le indicazioni la si porta facilmente a termine.

Il passaggio del numero ad Ho. Mobile avviene in due giorni lavorativi, ma attenzione: prima di effettuare la portabilità assicurarsi di avere credito sulla vecchia SIM ricaricabile o di aver pagato tutte le fatture in caso di abbonamento.

Lo stato della portabilità può essere verificato attraverso il numero 42 11 11.

Ricordiamo che l'offerta di Ho. Mobile a 6,99 Euro al mese include 30 gigabyte di internet in 4G e minuti ed SMS illimitati verso tutti.