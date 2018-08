Portabilità Vodafone - Iliad: dal 3 Settembre aumenta il limite giornaliero. Tempi minori?

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato su queste pagine dei ritardi con le portabilità registrati da vari utenti che hanno scelto di portare il proprio numero in Ho. Mobile. Tali ritardi, come vi abbiamo spiegato, sono dettati dal limite giornaliero previsto dall'AGCOM.

Come affermato oggi dai colleghi di Universofree, però, dal prossimo 3 Settembre la situazione potrebbe cambiare radicalmente.

Fonti interne di Vodafone, infatti, hanno confermato al sito che l'operatore ha adempiuto all'obbligo previsto dalla norma, e lo scorso 9 agosto avrebbe comunicato ad Iliad le intenzioni di aumentare il limite massimo giornaliero di portabilità. Tale dato dovrebbe passare dalle attuali 33.000 unità a 36.000, per un aumento complessivo di 3.000 richieste. Ovviamente non sappiamo se tutto ciò basterà ad evitare ritardi con le portabilità: in molti sono pronti a scommettere di no, ma si tratta comunque di un importante passo in avanti.

La scelta delle 3.000 unità non è casuale, ed è previsto dalla legge, ma Vodafone in caso di situazioni eccezionali, com questa, ha la facoltà di richiedere un aumento superiore. Almeno al momento però l'operatore rosso ha deciso di non intraprendere questa via, ma è chiaro che qualora i disagi dovessero continuare, la società si troverebbe costretta a richiedere un altro aumento.

Resta da capire anche se Vodafone farà lo stesso anche per le portabilità da Ho. Mobile o meno.