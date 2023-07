Portal Prelude 'RTX' è ufficiale e gratuito: ha il Path Tracing e il DLSS3!

A distanza di poco più di sette mesi dalla nostra prova PC di Portal With RTX, torniamo a parlarvi dell'iconico titolo di Valve per via di un'interessante novità, in arrivo nelle prossime ore sempre su Steam.

Alle ore 21 del 18 luglio 2023, infatti, Portal Prelude con RTX sarà ufficialmente disponibile in maniera gratuita per tutti i possessori della versione originale di Portal. Ad annunciarlo è stata la stessa NVIDIA che, tramite un comunicato stampa, ha spiegato anche alcuni dettagli dell'opera, realizzata anche in questo caso traendo vantaggio delle incredibili potenzialità di RTX Remix, riuscendo a rimasterizzare in alta risoluzione Portal Prelude con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale.

Si tratta di una remaster realizzata direttamente dalla community e basata sulla mod di Portal, mettendo sul piatto anche qui il cosiddetto "Full" Ray Tracing, ovvero il Path Tracing, e le più recenti tecnologie NVIDIA, incluso il DLSS3 con Frame Generation, che in più di un caso si è già dimostrato dirimente, soprattutto alle prese con titoli equipaggiati con Ray Tracing complesso.

Molto interessante anche l'inserimento della tecnologia NVIDIA RTX IO, che riduce drasticamente i tempi di caricamento delle texture tramite ottimizzazione della decompressione effettuata direttamente sulla GPU in combinazione con le più recenti tecnologie di Microsoft, in attesa di scoprirla all'opera anche su Ratchet & Clank: Rift Apart con Direct Storage.