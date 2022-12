Portal RTX nasconde un segreto: ecco i cubi a forma di RTX 4090

Nella nostra prova di Portal RTX, la nuova fatica di RTX Remix con path tracing, abbiamo volutamente taciuto su una delle chicche messe a punto dal team verde per i suoi fan, ma è arrivato il momento di mostrarvene una.

Le immagini arrivano direttamente da 2kliksphilip, youtuber che di recente ha pubblicato un video con tutti i segreti dell'aggiornamento gratuito proposto da NVIDIA per lo storico titolo di Valve. Potrete recuperare il video in calce, ma ciò che gli appassionati del mondo dell'hardware non vorranno farsi sfuggire riguarda la possibilità di sbloccare dei cubi custom da utilizzare al posto dell'estetica di default (comunque anch'essa rimaneggiata).

Il cubo di cui parliamo è la versione "RTX", che potrà essere sbloccata scoprendo il codice segreto da inserire nel menu di gioco. Come? Semplicemente trovando e inquadrando il suo QR-Code all'interno del gioco, ma non vi riveleremo altro. Chi vuole accettare la sfida potrà cercarlo in game; chi, invece, vuole scoprire subito di cosa si tratta, potrà farlo eseguendo il video che troverete in calce.

Cos'ha di tanto speciale il cubo "RTX" lo potete vedere nelle immagini. Si tratta di un design ispirato direttamente a quello delle schede video Founders Edition di NVIDIA. I più curiosi potranno notare la presenza di un doppio connettore a 16-pin 12VHPWR, quindi si tratta di una versione "modificata" con power limit particolarmente spinto della scheda video top di gamma del brand, proprio la RTX 4090.

Ricordiamo che Portal RTX assume una rilevanza storica per il medium e per l'industria per due motivi in particolare. Il primo riguarda l'implementazione del path tracing in tempo reale. Il secondo, invece, è quello di aver dimostrato le straordinarie potenzialità di RTX Remix, tool di NVIDIA Omniverse che avrete sicuramente visto all'opera durante la presentazione delle nuove RTX Serie 40, intento a ricostruire gli interni dell'ufficio di Seyda Neen in TES3: Morrowind.