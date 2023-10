Portal RTX offre il DLSS 3 anche alle RTX 20 e 30... o forse no?

Mentre i fan del team rosso sono arrivati alla fine del conto alla rovescia per il lancio di FSR3, Portal Prelude RTX avrebbe tirato un terribile scherzo a chi, invece, ha una RTX Serie 20 o Serie 30.

Per l'esattezza, sarebbero arrivate alcune segnalazioni da parte di utenti alle prese con la rivisitazione del noto titolo Valve, secondo cui tra le impostazioni ci sarebbe la possibilità di attivare nient'altro che Frame Generation, la feature esclusiva delle RTX Serie 40 che consente di generare fotogrammi aggiuntivi grazie all'IA.

Secondo NVIDIA, l'esclusività dipenderebbe strettamente dall'hardware di nuova generazione, per l'esattezza i nuovi Tensor Core, in grado di spingere ancora di più sull'accelerazione in termini di inferenza. Curiosamente, attivando la feature sembrerebbe aumentare anche il framerate: ma come si spiega?

Ebbene, la stessa NVIDIA non ha mai escluso che la tecnologia potesse funzionare "in qualche modo" anche sulle vecchie generazioni, ma non nel modo in cui la compagnia l'ha progettata. Le schede di vecchia generazione non possono generare frame con Optical Flow, perché sprovviste, ma possono duplicare in maniera bruta i fotogrammi renderizzati, migliorando "numericamente" il framerate ma non l'esperienza in termini di fluidità né tantomeno di qualità.

Il bug che consente la sua attivazione su Portal Prelude RTX è da ricondurre all'utilizzo di vecchie librerie del DLSS, per l'esattezza la v1.0.1.0, come spiega la stessa NVIDIA.