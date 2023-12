Portano albero di Natale in casa e dopo 4 giorni scoprono che c'era qualcos'altro

Quest'anno una famiglia di Lexington, nel Kentucky, non si è limitata ad entrare dentro casa, come tradizione vuole, uno splendido albero di Natale. A quanto pare infatti, vi era qualcosa di decisamente inusuale. Di cosa si tratterà mai?

Come ogni anno, una tranquilla famiglia ha acquistato un albero di Natale da collocare nel proprio soggiorno. Dopo averlo addobbato nel migliore dei modi però, qualcuno si è accorto che c’era qualcosa di diverso dal solito.

Dopo diversi giorni infatti, qualcuno ha notato che l'albero di Natale iniziava "spontaneamente" a muoversi, mentre venivano collegate ulteriori luci. A questo punto, nonostante esistano (come abbiamo già visto) alberi in grado di muoversi, si può affermare con assoluta certezza che non sia questo il caso.

All'interno del proprio albero di Natale, la famiglia ha infatti ritrovato dopo ben quattro giorni un piccolo e totalmente impaurito… gufo!

Parliamo nello specifico di un piccolo esemplare di civetta orientale (Megascops asio) che potete osservare in un breve ma sicuramente simpatico filmato nel seguente link. Si tratta in particolare di una specie decisamente comune tutto l'anno. Era inoltre nascosto talmente bene, che sono stati necessari diversi minuti per individuarlo tra i rami.

Dopo aver imparato a conoscere la "sindrome dell’albero di Natale", sembra proprio che questo sia un periodo dell’anno realmente particolare e ricco di curiosità per tutti i gusti.