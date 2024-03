E se portassimo una bussola su Marte? Ecco quello che succederebbe

Sul nostro pianeta, la bussola è uno strumento di navigazione insostituibile, il cui ago magnetizzato, sospeso in un liquido o all'interno di un involucro, si allinea al campo magnetico terrestre, indicando il polo nord magnetico.

Questa pratica affonda le sue radici nell'antichità, con il filosofo greco Talete da Mileto che, già nel 600 a.C., si meravigliava di come il ferro fosse attratto dalla magnetite. Anche nei testi cinesi del IV secolo a.C., si fa menzione del magnetismo, ma sarà necessario attendere il XII secolo d.C. per vedere la magnetite impiegata nella realizzazione di bussole per la navigazione.

Il funzionamento delle bussole è intimamente legato alla presenza di una magnetosfera, un elemento che Marte ha perso nel corso dei millenni. La NASA, nel 2013, spiegava che su Marte, una bussola non avrebbe una direzione fissa e si orienterebbe casualmente tra le anomalie magnetiche, a causa dell'assenza di una magnetosfera globale.

Questa mancanza, oltre a rendere le bussole praticamente inutili, ha contribuito a rendere il pianeta inospitale per la vita, permettendo al vento solare di spazzare via l'atmosfera marziana nel corso di miliardi di anni. Tuttavia, il discorso non termina qui. Marte possiede campi magnetici crostali estremamente potenti, superiori fino a trenta volte a quelli terrestri, nati quando la crosta marziana, raffreddandosi al di sotto della temperatura di Curie, si è magnetizzata.

Questi frammenti di crosta, una volta riscaldati, per esempio da impatti meteorici, perdono nuovamente la loro magnetizzazione.

