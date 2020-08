È stata portata alla luce la più antica cremazione umana nel Vicino Oriente

Circa 9.000 anni fa nel Vicino Oriente vennero bruciati i resti di una persona. Il corpo non venne semplicemente gettato nel fuoco, poiché la pira funeraria fu organizzata con cura. Sembra che il defunto fosse stato messo seduto, con le ginocchia piegate al petto in una fossa simile a una fornace.

Fino ad ora, la prima cremazione conosciuta nel Vicino Oriente risaliva al sesto millennio a.C., mentre la più antica cremazione umana conosciuta al mondo risale a circa 40.000 anni fa. La fossa funeraria - scoperta nel 2013 a nord di Israele - conteneva 355 frammenti ossei, molti dei quali bruciati. L'individuo cremato era un giovane adulto, ma il sesso e l'altezza rimangono un mistero.

Sappiamo, tuttavia, che il soggetto sopravvisse a una ferita orribile: i ricercatori hanno trovato un punto di selce lungo 1.2 centimetri all'interno dell'osso della spalla sinistra. L'osso aveva iniziato la sua guarigione, indicando che l'individuo fosse sopravvissuto alla ferita per almeno diverse settimane o mesi, per poi "morire per qualcos'altro".

Quando l'osso brucia, la sua composizione chimica cambia. Per determinare quanto fosse caldo il fuoco, i ricercatori hanno utilizzato la Spettroscopia in trasformata di Fourier. Queste impronte hanno rivelato che il corpo della persona era stato riscaldato a temperature che raggiungevano almeno i 700 gradi Celsius; lo stesso calore dei moderni inceneritori. I ricercatori hanno anche trovato alti livelli di piante note come carici, forse utilizzate per coprire il corpo.

Inoltre, i ricercatori hanno trovato 776 frammenti di resti di animali (bovini, capre, gazzelle, maiali, uccelli rapaci e pesci) nella fossa crematoria, utilizzati come combustibile per il fuoco o per le offerte funerarie.