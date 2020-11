Sono stati portati alla luce 160 sarcofagi egizi, alcuni protetti con delle maledizioni

Gli archeologi hanno scoperto 160 sarcofaghi nel sito di Saqqara negli ultimi tre mesi, una scoperta davvero senza precedenti. Secondo gli esperti, alcune delle tombe di questo antico luogo hanno delle maledizioni incise sui muri per mettere in guardia e soprattutto spaventare eventuali intrusi.

"In genere affermano che se una persona impura è entrata nella tomba, al trasgressore verrà tirato il collo come quello di un'oca", scrive Salima Ikram, egittologa dell'Università americana del Cairo. In particolare, la maledizione di Saqqara citata da Ikram è stata trovata nella tomba del visir Ankhmahor, un funzionario del faraone vissuto più di 4.000 anni fa, durante la VI dinastia egizia.

La maledizione a protezione di Ankhmahor, tradotta in modo approssimativo, avverte che qualsiasi cosa un trasgressore "possa fare contro la tomba, lo stesso sarà fatto alla sua proprietà". Maledizioni simili compaiono in poche altre tombe in tutto l'Egitto, "la maggior parte viene registrata dall'Antico Regno" - tra il 2575 e il 2150.

Nonostante queste maledizioni siano molto lontane da quelle viste nel film "La Mummia", qualcosa di strano accadde davvero durante una spedizione egizia: dopo aver portato alla luce la tomba del re Tutankhamon nel 1922, il finanziatore della spedizione, George Herbert, morì di una strana morte improvvisa sei settimane dopo... per avvelenamento del sangue da una puntura di zanzara infetta sulla sua guancia.