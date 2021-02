Portati alla luce i resti di un pesce preistorico davvero gigantesco

Le scoperte fatte per caso sono sempre le migliori. È quello che è successo al professor David Martill, paleontologo della School of the Environment Geography and Geosciences dell'Università di Portsmouth, mentre stava analizzando quello che si credeva essere parte del cranio di uno pterodattilo.

Durante l'esame, il professor Martill fu sorpreso di scoprire che in realtà quello non era un singolo osso, ma era composto da molte sottili placche ossee. "Solo un animale ha una tale struttura e questo è il celacanto", ha dichiarato l'esperto. In poche parole, sono stati trovati i resti fossili di un pesce preistorico chiamato celacanto.

"Il collezionista era molto deluso dal fatto che non avesse un teschio di pterosauro, ma io e i miei colleghi eravamo entusiasti perché nessun celacanto è mai stato trovato nei depositi di fosfato del Marocco, e questo esempio era assolutamente enorme", ha affermato il professor Martill. La creatura è stata trovata accanto a uno pterodattilo; una prova che dimostra che il pesce sia vissuto durante il Cretaceo, 66 milioni di anni fa.

L'esemplare di celacanto, secondo quanto calcolato, era lungo fino a cinque metri (la stessa grandezza di uno squalo bianco moderno) probabilmente a causa di una malformazione dei suoi polmoni. "Avevamo un solo polmone, sebbene enorme, quindi le nostre conclusioni richiedevano calcoli piuttosto complessi [...] probabilmente il il più grande celacanto mai scoperto", continua l'esperto.

La ricerca è stata pubblicata su Cretaceous Research e il fossile, adesso, verrà aggiunto alle collezioni del Dipartimento di Geologia dell'Université Hassan II di Casablanca.