Portati alla luce gli spettacolari strumenti di caccia utilizzati 6000 anni fa in Norvegia

A causa dello scioglimento del ghiaccio, in Norvegia, sono stati portati alla luce tantissimi manufatti degli antichi uomini che vivevano in questi luoghi. Per l'esattezza sono state trovate 68 frecce e molti altri oggetti da un antico sito di caccia alle renne. I primi oggetti risalgono a 6.000 anni fa.

"È il sito di ghiaccio al mondo con il maggior numero di frecce", scrive l'archeologo Lars Pilø, del Dipartimento dei Beni Culturali. "Fare ricerca sul campo qui e trovare tutte le frecce è stata un'esperienza incredibile, il sogno di un archeologo". Scoperte del genere ultimamente vengono fatte sempre più spesso, a causa dello scioglimento dei ghiacci.

La maggior parte delle frecce risalgono al tardo neolitico (2400-1750 a.C.) e alla tarda età del ferro (550-1050 d.C.). Per quanto riguarda la ricostruzione dell'area dalle scoperte, i ricercatori hanno dovuto prendere in considerazione molti fattori diversi: il movimento del ghiaccio e dell'acqua di fusione, l'impatto dei venti, l'esposizione e così via.

"È importante tenere presente che le placche di ghiaccio non sono i tuoi siti archeologici regolari", scrive Pilø. "Si trovano in alta montagna in un ambiente freddo e ostile". La zona di ghiaccio di Langfonne è ora meno di un terzo delle dimensioni di 20 anni fa e si è divisa in tre sezioni separate. I ricercatori pensano che la caccia alle renne si sia intensificata appena prima dell'era vichinga (intorno all'800 d.C.), ma c'è ancora molto da imparare.