Ci sono più porte o ruote sulla Terra? Il dibattito che ha diviso l'Internet

Ultimamente bazzicando sul mondo del web è possibile imbattersi a un quesito che a prima vista potrebbe sembrare banale ma nasconde, in realtà, un ragionamento sicuramente logico: sulla Terra ci sono più porte o più ruote? Il dibattito è infuriato così tanto che si è riversato ovunque sul mondo dell'Internet.

Tutto è iniziato quando, il 5 marzo, un utente di Twitter di nome Ryan Nixon ha twittato: "Io e i miei amici stiamo avendo il dibattito PIÙ STUPIDO. Pensate che ci siano più porte o ruote nel mondo?" I risultati del sondaggio di Twitter parlano chiaro: secondo gli utenti ci sono più ruote sulla Terra, con il 53,6% dei voti, contro il restante 46,4% (un dibattito che non può non ricordare quello del vestito giallo o blu).

Così com'è facile intuire, potrebbero esistere molte più ruote perché quest'ultime si trovano su moltissime cose: dai giocattoli, ai mobili, alle macchine e agli oggetti. Certo, anche di porte ne esistono tantissime: da tutte quelle presenti nei grattacieli, a quelle utilizzate dai cani e perfino quelle dei frigoriferi.

Secondo Carlo Ratti, professore al dipartimento di studi urbani e pianificazione del MIT, intervistato da USA TODAY, ci sono più porte nel mondo. Ovviamente è impossibile rispondere con precisione alla domanda, poiché non c'è modo di dire esattamente quante porte e ruote ci siano sulla Terra (anche se siamo sicuri che tra qualche tempo avremo anche una risposta).

Ad esempio, alla fine di marzo 2020 in Inghilterra c'erano 24,7 milioni di abitazioni. In Scozia e Galles c'erano rispettivamente di 2,7 milioni e 1,4 milioni di case, per un totale di circa 29 milioni di unità abitative. Secondo un censimento del 2011, inoltre, c'era una media di 5,4 stanze per famiglia in Inghilterra e Galles. Supponendo che anche in Scozia ci sia questa media e che ogni stanza abbia una porta, ci sono 6,4 porte per famiglia.

Si avrebbero all'incirca 184,2 milioni di porte in tutta la Gran Bretagna. Per quanto riguarda le ruote, invece, in Gran Bretagna ci sono 39,2 milioni di veicoli autorizzati (tra bus, camion, moto e molto altro). In questo caso abbiamo 156,2 milioni di ruote (ma quando è stata inventata la ruota?). Insomma, una domanda impossibile che - almeno - ci aiuta a fare qualche calcolo e a mantenere il cervello attivo.

Secondo voi, quindi, ci sono più porte o ruote sulla Terra?