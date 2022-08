Vi portiamo dietro le quinte della seconda stagione di Raised by Wolves

Nel 2021 vi abbiamo portato dietro le quinte della prima stagione di Raised by Wolves di Ridley Scott. In questa sede, invece, è giunta l'ora di approfondire i lavori effettuati per portare a termine la recente seconda stagione della serie TV fantascientifica. Siete pronti? Ciak, si gira!

Ebbene, la seconda stagione di Raised by Wolves, serie HBO Max che potete approfondire sul portale ufficiale di Sky, ha richiesto ancora una volta, come ben potete immaginare, parecchio lavoro dietro le quinte per quel che riguarda la realizzazione degli oggetti di scena. L'azienda Formlabs ci ha consentito, a tal proposito, di dare uno sguardo a questo processo, dato che sono coinvolte le sue stampanti 3D.

Più precisamente, per dare vita ad alieni, androidi e altri elementi di fondamentale importanza per lo scenario, la società di produzione di effetti protesici per il trucco e oggetti di scena Dreamsmith Studio ha fatto ampio uso della stampante 3D SLA Form 3L di Formlabs, in modo da stampare grandi stampi e modelli. Nel frenetico mondo del cinema, in cui ogni secondo è importante, la stampa 3D consente agli addetti ai lavori di rendere più fluido il processo, permettendo ai creativi di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: fare uso della creatività.

In calce all'articolo potete trovare delle immagini che mostrano quanto la succitata stampante 3D in resina abbia aiutato Dreamsmith Studio. Jaco Snyman, fondatore di quest'ultima azienda, ha effettuato cinque esempi in merito a come questa tecnologia è tornata utile durante la realizzazione della seconda stagione di Raised by Wolves. Di seguito i dettagli.

Pensate di dover scolpire nell'argilla e modellare uno scheletro biomeccanico a grandezza naturale con forme geometriche terribilmente complesse. Non esattamente la migliore delle prospettive, vero? Il team dietro alla seconda stagione di Raised by Wolves si è infatti servito della stampa 3D per realizzare questo design, che altrimenti non sarebbe stato possibile con tecniche tradizionali. C'era infatti la necessità di avere dimensioni ampie e una certa precisione, cosa che avrebbe reso particolarmente complessa la realizzazione senza stampa 3D (anche a livello di costi);

Certo, la stampa 3D non sostituisce totalmente le tecniche classiche. Questo il team della seconda stagione di Raised by Wolves lo sa bene, considerando che Dreamsmith Studio ha messo in piedi flussi di lavoro ibridi, in grado di trarre il meglio da entrambi i mondi. Ad esempio, era necessario ricreare una pelle squamosa malleabile che potesse muoversi con un manichino legato al personaggio di Paul. I tasselli della pelle squamosa, che si potevano montare come un puzzle, sono stati stampati in 3D e questo ha evitato di dover passare per uno stampo costoso;

, che si potevano montare come un puzzle, sono stati stampati in 3D e questo ha evitato di dover passare per uno stampo costoso; Una produzione come la seconda stagione di Raised by Wolves ha bisogno anche di manichini realistici . A tal proposito, il team aveva la necessità di realizzarne uno legato all'attrice Amanda Collin. Per farlo, è stata scelta la stampante Form 3L di Formlabs, in quanto l'area di stampa era abbastanza ampia da consentire la realizzazione di un oggetto di scena come un'intera testa umana . Infatti, più grande è una parte dell'intero oggetto meglio è, in quanto ogni "cucitura" dello stampo va poi accuratamente rifinita prima di avere l'elemento finale. La succitata stampante 3D è stata dunque utilizzata per realizzare la testa del manichino, che è poi stata dipinta. Pensate che prima di questa tecnologia si passava per stampi epossidici fatti a mano e un calco in silicone. Il team ha affermato che un altro manichino realizzato in precedenza ha richiesto un mese di lavoro in quel modo. In questo caso, invece, era tutto pronto in due settimane;

Si aveva la necessità di realizzare una replica del corpo di un'attrice da appendere al collo con metà del viso mancante. Tradizionalmente, in questo contesto si realizzerebbe un calco in silicone, coprendo il viso dell'attrice con silicone e bende, così da ottenere uno stampo usa e getta. Da lì si passerebbe poi per un calco in argilla e ulteriori ritocchi: un processo che richiede almeno tre tecnici e artisti esperti, nonché circa quattro settimane per avere il risultato iperrealistico voluto. Utilizzando stampi progettati digitalmente e stampati in 3D sulla Form 3L in Rigid 10K Resin, invece, il team è passato per una scansione 3D altamente accurata dell'attrice, rendendo il processo più confortevole per quest'ultima, avendo poi la possibilità di sfruttare il programma ZBrush per aggiungere a livello digitale gli ulteriori dettagli richiesti. La stampa è stata dunque effettuata durante la notte e dopo un po' di pulizia si è potuto lavorare sul risultato il giorno successivo;

Una maschera in silicone per una produzione come la seconda stagione di Raised by Wolves può essere altamente dettagliata e avere una forma complessa, risultando dunque non propriamente semplice da realizzare. Dovete sapere che la progettazione CAD può tornare molto utile in determinati contesti, motivo per cui a volte in questo mondo ci si affida a officine meccaniche per realizzare determinate parti. Tuttavia, tramite una stampante 3D come la Form 3L si è ora raggiunto un punto in cui qualità di stampa e costi rendono possibile saltare il passaggio per realtà esterne. Per realizzare la maschera del personaggio Vrille, che combina dettagli geometrici e organici, è infatti stata effettuata una scansione 3D dell'attrice e si è passati per la stampa 3D, risolvendo problemi come quelli relativi alle complesse forme geometriche basate sul volto dell'attrice e alla necessità di realizzare la maschera finale in silicone (cosa che richiedeva uno stampo).

Insomma, la stampa 3D sta facendo parecchi passi in avanti anche per l'utilizzo all'interno dell'industria cinematografica e questi esempi ne sono la prova. Per quel che concerne la serie in sé; di recente è stato reso ufficiale il fatto che Raised by Wolves è stata cancellata dopo due stagioni, anche se si spera che continui in altri lidi (oltre HBO Max).