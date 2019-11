Vi portiamo dietro le quinte di Terminator: Destino oscuro, la post-produzione secondo AMD

Vi siete mai chiesti quali tecniche vengono utilizzate per realizzare un film del calibro di "Terminator: Destino oscuro"? Ebbene, ve lo spieghiamo noi in questo speciale "dietro le quinte".

Infatti, grazie ad AMD, possiamo condividere con voi il filmato che potete vedere qui sopra, dove vengono mostrate nel dettaglio le performance garantite dall'utilizzo dei processori Ryzen Threadripper per quanto riguarda le tecniche di post-produzione sfruttate per "dare vita" al film di Tim Miller.

In particolare, nel contenuto multimediale si vedono le prime "bozze" di alcune scene e viene fatta una comparazione "in tempo reale" con il risultato finale. Inoltre, in alcuni frangenti vengono anche mostrati dei fermo immagine dei programmi utilizzati per la post-produzione. Ovviamente immancabili le stanze con i "chroma key". Insomma, se siete degli appassionati del settore, sicuramente questo "dietro le quinte" potrebbe interessarvi.

Oltre a questo, come potete vedere attraverso il player presente qui sotto, AMD ha anche pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale un altro filmato in cui il regista e CEO di Blur Studio e i suoi colleghi spiegano in prima persona come hanno utilizzato la "potenza computazionale" a loro disposizione per realizzare il film "Terminator: Destino oscuro".

Per maggiori dettagli in merito alla pellicola, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Terminator: Destino oscuro.