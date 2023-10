I portieri vedono il mondo in modo diverso da tutti gli altri

Nel calcio, il ruolo del portiere è fondamentale e richiede non solo abilità fisiche, ma anche una rapida capacità decisionale. Una recente ricerca ha rivelato che i portieri percepiscono e elaborano le informazioni in modo diverso rispetto al resto della popolazione.

Mentre un calciatore può basarsi principalmente sulla vista, un portiere deve integrare rapidamente diverse informazioni sensoriali, come la vista e l'udito, per prendere decisioni in frazioni di secondo. Michael Quinn dell'Università di Dublino, insieme al suo team, ha condotto uno studio per esplorare questa particolare capacità dei portieri.

L'esperimento ha coinvolto 60 partecipanti, tra cui 20 portieri professionisti, 20 calciatori che giocavano in altre posizioni e 20 non calciatori. Ai partecipanti è stato chiesto di rispondere a lampeggi di luce, a volte accompagnati da segnali acustici, e di indicare se avessero visto uno o due lampeggi. I risultati hanno mostrato che i portieri erano in grado di distinguere tra stimoli visivi e acustici anche quando questi erano molto vicini tra loro, a differenza degli altri partecipanti.

Questo suggerisce che i portieri abbiano una maggiore capacità di separare e integrare le informazioni provenienti da diversi sensi. Ma da dove deriva questa abilità? È il risultato di anni di allenamento o è una predisposizione innata? Gli autori dello studio ammettono di non avere una risposta definitiva (a differenza dell'effetto Magnus). Tuttavia, una cosa è certa: i portieri hanno sviluppato una capacità unica di elaborare le informazioni sensoriali, che li aiuta a reagire rapidamente e con precisione alle sfide del campo di gioco.

