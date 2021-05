In Portogallo c'è il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo

Il Portogallo ha appena inaugurato il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo, secondo un comunicato stampa dell'Arouca World Geopark dell'UNESCO. La struttura misura 516 metri di lunghezza ed è sospeso per 175 metri sopra un fiume. Si chiama "516 Arouca" e si trova nella città di Arouca.<

Il ponte da record ha richiesto diversi anni per essere costruito ed è stato progettato dallo studio portoghese Itecons. Il costo di realizzazione si attesta intorno ai 2,3 milioni di euro. L'intera struttura pende su cavi d'acciaio che si trovano tra torri di cemento a forma di V e collega le due sponde del fiume Paiva.

"È una boccata d'aria fresca per la nostra terra perché attirerà più investimenti, più persone", afferma la guida turistica Emanuel. "Porterà una nuova dinamica ad Arouca". Per il sindaco di Aroca, inoltre, si tratta di "un'infrastruttura turistica essenziale per rafforzare l'attrattiva turistica del comune e la sua posizione nel mercato del turismo naturalistico".

516 Arouca supera il ponte sospeso Charles Kuonen di 494 metri della Svizzera e crea un nuovo record mondiale che difficilmente sarà battuto nel futuro prossimo. A proposito di ponti incredibili: in Cina, nella provincia di Zhejiang, è possibile trovare ponte Ruyi di vetro; mentre in Belgio si trova il particolarissimo acquedotto di Veluwemeer.