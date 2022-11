In Portogallo sta succedendo qualcosa di strano ai cadaveri ed è un problema

Numerosi cadaveri umani in Portogallo si stanno mummificando naturalmente. Questo è un problema perché secondo le leggi locali i corpi devono essere riesumati regolarmente in modo che i resti scheletrici possano essere deposti in contenitori più piccoli. Tuttavia, poiché non c'è decomposizione, inizia a mancare lo spazio.

Gli scienziati in Portogallo stanno ora lavorando per scoprire la causa di queste strane mummificazioni. "Non abbiamo spazio per stabilire nuovi cimiteri o aggiornare i cimiteri già esistenti", ha affermato Angela Silva Bessa, antropologa forense dell'Università di Coimbra. Per legge, infatti, il corpo può essere spostato solo se si è decomposto in modo da essere solo uno scheletro.

La mummificazione naturale di solito si verifica quando un corpo si asciuga così rapidamente che la decomposizione si interrompe, un fenomeno che si verifica solitamente in ambienti estremi come deserti o ghiacciai, o in condizioni di caldo e freddo intensi. La cosa strana è che alcuni corpi della stessa area esaminata si sono decomposti, mentre altri no.

Gli esperti non sono ancora riusciti a capire questo paradosso. Il prossimo loro passo è capire se questa risposta anomala possa aver a che fare con qualche farmaco o particolare comportamento assunto in vita. Incredibilmente, gli stessi scienziati hanno affermato di sapere ancora poco sulla decomposizione umana (e per questo i cadaveri vengono studiati nelle cosiddette "fattorie dei corpi").

A causa di questo motivo sempre più persone si stanno affidando alla cremazione o all'acquamazione.