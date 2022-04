Quanta porzione di cielo è stata ripresa da Hubble? Questa assurda foto vi sorprenderà

Tra pochissimi giorni il telescopio spaziale Hubble compirà 32 anni di servizio, un record sempre più incredibile per uno strumento instancabile che ogni giorno ci regala immagini spettacolari del cosmo. Per rendergli omaggio, è stato creato questo collage che racchiude tutte le acquisizioni di Hubble.

Il 24 aprile 1990 partiva dal Kennedy Space Center, Florida (USA), lo Shuttle Discovery che avrebbe portato in orbita terrestre uno degli strumenti più sorprendenti mai concepiti per l'esplorazione spaziale: il telescopio spaziale Hubble. Da allora il suo servizio non ha mai mancato di sorprendere e affascinare milioni di curiosi e appassionati di astronomia, nonostante qualche piccolo spavento per la salute del telescopio.

In questi 32 anni, Hubble ha acquisito 1,4 milioni di osservazioni del cielo e per rendere omaggio a questo intenso lavoro, il fisico Casey Handmer ha deciso di creare un'enorme "foto collage" capace di riunire tutte le osservazioni in una sola immagine.

Come potete vedere nella foto che trovate in calce alla news, le osservazioni fatte da Hubble sono i puntini luminosi, mentre lo spazio nero è ancora tutto da esplorare per gli occhi del telescopio. A questo punto la domanda sorge spontanea: qual è la percentuale di cielo che Hubble è riuscito a studiare fino ad oggi? Nonostante il numero elevato di elaborazioni, non siamo che ad un misero 0,8% della volta celeste.

Una percentuale piuttosto bassa, ma oltre a tirar fuori l'argomentazione de "il cielo è enorme, è normale", c'è anche un'altra motivazione di cui bisogna tener conto: molte delle osservazioni di Hubble si sono ripetute in alcuni punti, e tanti puntini luminosi sono sovrapposti. Questo avviene perché il telescopio Hubble serve agli scienziati per studiare determinati corpi celesti di interesse scientifico, e non per mappare semplicemente il cosmo.

La linea curva che taglia tutta la foto nel centro rappresenta l'eclittica, ovvero la proiezione apparente sullo sfondo celeste del movimento del Sole, e quindi di tutti gli oggetti celesti del Sistema Solare ripresi da Hubble. Già nel 2011 si tentò un collage simile, come dimostra questo video pubblicato sul sito ufficiale del Telescopio.

I due raggruppamenti in basso a sinistra sono le osservazioni fatte alle Nubi di Magellano mentre le riprese dirette alla Via Lattea sono rappresentate da quella flebile e sottilissima forma ad U che si può apprezzare al centro dell'inquadratura.

"Hubble è meglio utilizzato per le osservazioni dello spazio profondo", ha detto Handmer. "Non è stato progettato per essere un telescopio per il rilevamento di tutto il cielo. È uno strumento straordinario, ma è nello spazio da 32 anni e non durerà per sempre. Immagina cosa potremmo vedere se lanciassimo un nuovo telescopio come questo ogni anno".

Di recente è stato lanciato il nuovo telescopio spaziale James Webb, che darà il via ad una nuova era dell'esplorazione cosmologica.

Crediti di immagine: Casey Handmer.