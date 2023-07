POS, via le commissioni sui pagamenti sotto i 10 Euro: c'è l'accordo

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l’Associazione Bancaria Italia (ABI) sarebbe pronta a diramare una circolare alle banche associate relativa all’accordo siglato con il MEF per la rimozione delle commissioni sui pagamenti sotto i 10 Euro.

Il quotidiano di Confindustria riferisce che il Protocollo d’Intesa siglato non sarebbe cogente ma conterrebbe un forte auspicio a ridurre in maniera consistente le commissioni per le transazioni entro i 30 Euro ed azzerarle per quelle entro i 10 Euro. La normativa vigente non consente di introdurre alcun obbligo, altrimenti si tratterebbe di un’intesa anticoncorrenziale. La modalità scelta però ha anche ottenuto il via libera dall’Antitrust, che ha portato alla firma dell’accordo al MEF dove era stato istituito ad inizio marzo un apposito tavolo.

Per gli esercenti è prevista una riduzione degli oneri a carico degli esercenti con ricavi entro i 400mila Euro all’anno, per operazioni entro i 30 Euro e 10 Euro.

Per quanto riguarda la riduzione degli oneri per le operazioni entro i 30 Euro, nel protocollo si legge che banche e gestori di carte e circuite dovranno “promuovere iniziative commerciali nei confronti degli esercenti, volte a ridurre l’impatto dei costi delle transazioni di basso valore, cioè di importo non superiore a 30 euro. In particolare, tali iniziative commerciali dovrebbero essere significativamente competitive per quanto riguarda le transazioni di importo unitario almeno fino a 10 euro. Le iniziative commerciali andranno pubblicizzate per almeno 6 mesi e avranno durata non inferiore a 9 mesi”.