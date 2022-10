POS obbligatorio, arriva l'esenzione per sigarette e valori bollati

Come noto, dallo scorso 30 Giugno 2022 il POS è obbligatorio per i negozianti, come stabilito dal decreto del Governo Draghi per il PNRR. Tuttavia, oggi arriva un'esenzione.

Sembrano infatti essere state accolte le richieste arrivate dai tabaccai, che ora saranno esentati dall'obbligo di accettare i pagamenti digitali per le sigarette ed i valori bollati. Questa decisione arriva dopo varie proroghe, ed è stata annunciata in occasione del T200 di Catania, il salone dei prodotti e dei servizi per la tabaccheria. Il presidente Marcello Minenna ha preannunciato la novità, ma non è chiaro se sarà necessario un intervento normativo da parte del nuovo Governo Meloni oppure se sarà una circolare del MEF a regolarlo.

Soddisfatto anche Mario Antonelli, il presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, il quale ha affermato che "siamo molto soddisfatti, è un'istanza che portiamo avanti senza risparmio di energie da molto tempo. La bassa marginalità di questi prodotti e servizi, mal si concilia con i costi dei transazione della moneta elettronica".

Resta invece invariata la lista delle attività per cui vige l'obbligo di POS, che comprende anche i tabaccai: l'esenzione infatti riguarda solo la vendita di sigarette e valori bollati, mentre per il resto dei beni si potrà pagare col POS.